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2024年5月10日星期五
馬鞍山西沙路牛隻受傷
(15:00)
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今午12時半，警方接報指馬鞍山西沙路近企嶺下新圍有牛受傷，報案人擔心牛隻曾遭車撞。警方、漁護署及愛協人員到場尋獲牛隻，牠頭部受傷，但現場未見發生交通意外痕跡。案件暫列「發現受傷動物」。
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