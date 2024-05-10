醫衛局擬為基因保密立法以保障私隱 (14:37)

醫衛界議員林哲玄說，基因資料蘊藏大量個人私隱，保密非常重要，舉例稱美國有基因資訊隱私法，建議政府立法保障基因保密；林順潮則說，保險公司很關注基因資料，若得悉投保人個別基因顯示有患病風險，可能會提高保費或拒絕投保。

李夏茵稱，保險業界實務守則列明，除非購買保額高昂的特定保險，保險公司原則上不可要求投保人接受基因測試作核保，亦不可索取科研之用的基因測試結果，而政府須進一步研究如何立法保障基因私隱。

有議員關注公立醫院會否擴大使用基因測試篩查，李夏茵稱部分疾病如乳癌毋須全基因測序，可透過檢測個別基因突變，在一般公立醫院已可進行。她說當局正研究方案，為帶有遺傳學癌症病人的家屬篩查基因突變。

目前香港基因組中心於香港兒童醫院等7間公立醫院設立夥伴中心，中心首席醫務及科學總監鍾侃言說，今年內將多3間醫院增設夥伴中心招募病人。他稱中心設立的基因組數據庫至今有逾1.5萬名病人樣本，亦涵蓋相關臨牀資料例如求診紀錄、家族史和檢查等，初步發現一些基因變異是以往其他數據庫沒有的，且在中心數據庫出現超過一次，反映能找出部分罕見病在港的獨有模式。