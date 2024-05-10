明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

醫衛局擬為基因保密立法以保障私隱 (14:37)

政府於2021年成立香港基因組中心，目標透過病人全基因測序，找出罕見病等致病原因。有議員今日（10日）於立法會衛生事務委員會上關注如何保障市民基因組私隱，醫務衛生局副局長李夏茵透露，正研究就基因保密立法。

醫衛界議員林哲玄說，基因資料蘊藏大量個人私隱，保密非常重要，舉例稱美國有基因資訊隱私法，建議政府立法保障基因保密；林順潮則說，保險公司很關注基因資料，若得悉投保人個別基因顯示有患病風險，可能會提高保費或拒絕投保。

李夏茵稱，保險業界實務守則列明，除非購買保額高昂的特定保險，保險公司原則上不可要求投保人接受基因測試作核保，亦不可索取科研之用的基因測試結果，而政府須進一步研究如何立法保障基因私隱。

有議員關注公立醫院會否擴大使用基因測試篩查，李夏茵稱部分疾病如乳癌毋須全基因測序，可透過檢測個別基因突變，在一般公立醫院已可進行。她說當局正研究方案，為帶有遺傳學癌症病人的家屬篩查基因突變。

目前香港基因組中心於香港兒童醫院等7間公立醫院設立夥伴中心，中心首席醫務及科學總監鍾侃言說，今年內將多3間醫院增設夥伴中心招募病人。他稱中心設立的基因組數據庫至今有逾1.5萬名病人樣本，亦涵蓋相關臨牀資料例如求診紀錄、家族史和檢查等，初步發現一些基因變異是以往其他數據庫沒有的，且在中心數據庫出現超過一次，反映能找出部分罕見病在港的獨有模式。

相關字詞﹕編輯推介 香港基因組中心 李夏茵

上 / 下一篇新聞