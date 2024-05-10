「屠龍小隊」案被告稱被捕前遭數名警員毆打　受驚下交出手機密碼 (14:36)

今早輪到第4被告李家田的代表大律師林芷瑩展開盤問，黃振強指出，他於2019年6月12日在立法會外結識李家田，他同意李對社會事件感興趣。黃只知李家田修讀電影及攝取相關材料，不知他讀高級文憑及拍攝紀錄片。黃在辯方呈上的相片認出在示威現場李家田手持攝錄機。

黃供稱，於2019年12月8日在安全屋被捕前遭數名警員對他使用武力，之後警員讓他飲水冷靜，黃同意向警員提供手機密碼。拘捕警員戴明德在記事冊指，黃曾稱於「10月20號我有喺尖沙嘴同旺角衝咋」，黃庭上表示相信自己有說過及簽署作實，但他判斷不到當時是否仍然驚慌。辯方引述，黃於錄影會面表示是「和理非」，黃供稱他在會面的狀態慌張混亂，故說法有錯。

翌日，黃由律師協助作警方作出投訴，文件顯示黃指遭約4名不知名便衣警毆打致下半身瘀傷，嘴角和左面頰擦傷，以及被言語威嚇誘使招認，其中一人是隸屬俗稱「O記」戴明德。黃供稱相信臀部和右腳瘀傷被警棍造成，面傷則被掌拍所致。辯方問黃，警員是否叫黃和盤托出，黃就會無事，黃回答不記得。