7.21案被告自辯稱留在現場為助警調查　指港鐵控制室無人應 (14:27)

被告尹仲明（48歲）案發時任職維修員，居於天水圍。2019年7月21日晚上約10時，尹坐地鐵到元朗，打算到「雞地」吃晚餐後才回家，惟尹到場後發現食肆沒有營業，於是折返港鐵元朗站，途中遇見白衣人，對方用古怪目光打量他。

及後尹在地鐵站內見到白衣人襲擊一名身穿深色上衣女子。尹擔心自己亦會受襲，於是從背襄內掏出一把雨傘自衛。待白衣人散去，尹入閘及見到該名女子頭破血流，有途人稱已報警，並將傷者帶入女廁。由於尹認到剛才施襲白衣人的面貌，故打算留在現場，待警方到場協助調查，以及等待救護員。

很快白衣人折返，一男子受襲，尹見狀便拾起水樽扔向白衣人，企圖分散對方注意力。及後白衣人湧入閘內，尹逃至閘外，在車站控制室外拍門但無人回應，尹在大堂內東躲西藏，直至有救護員從J出口出現，表示可沿該出口安全離開，尹在離開前將傷者位置告訴救護員。