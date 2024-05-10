精神科專家稱林百欣患嚴重阿茲海默症　未必理解遺囑內容 (14:18)

原告為林百欣遺產管理人張定球等，答辯人為三房母女顧瑞英及林明珠。三房一方傳召的精神科專家Alistair Burns，早前參考林百欣的求醫紀錄、簡短智能測試（MMSE）評估和證人供辭等撰寫報告，表示林百欣2004年間患嚴重阿茲海默症，認知能力受損。

腦神經科醫生方嘉揚2004年8月向林百欣進行MMSE測試，林在總分30分中獲8分，顯示患中度阿茲海默症。Alistair Burns質疑，方嘉揚可能基於臨床印象，低估林的病情，實際上林患有嚴重阿茲海默症。Burns提到，部分阿茲海默症病人會隱瞞徵狀，醫生未能準確評估。

原告方表示，根據時任高層李寶安和何榮添的書面供辭，兩名高層2004年8月探望林百欣，談到資產分配和林家兒子的專長。Burns承認上述供辭有助了解林的認知能力，原告質疑他撰寫報告時沒有納入考慮，Burns表示無法回答。

原告方質疑，Burns從立場出發，沒有考慮對原告案情有幫助的資料。Burns承認自己撰寫報告有缺陷，應考慮所有相關資料。