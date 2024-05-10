盧寵茂：慢病共治擴大時將考慮涵乙肝檢查 (13:57)

乙肝病人鄧桂思約7年前因聯合醫院「開漏藥」而兩度換肝後不治，近日完成死因研訊，陪審團建議資助無病徵乙肝帶菌者於私家診所檢查。醫衛界議員林哲玄於會上稱，普通科門診沒有充足資源讓乙肝帶菌者每半年抽血和超聲波檢查，部分帶菌者只能一年抽血一次，建議政府推出相關公私營協作項目；議員梁美芬亦建議將乙肝定期檢查放在首要發展項目。

盧寵茂回應稱，不同疾病均可早發現、早治療，當局會檢視慢病共治計劃下一階段擴大涵蓋病種，包括考慮納入乙肝檢查。

用藥選擇少？ 盧寵茂：基本藥物夠用

林哲玄說，不少參與慢病共治計劃的醫生反映用藥選擇有限，並引述業界流傳的廚師比喻，稱若因節省資源而改用便宜食材，「彭總廚煮出來的，就不是想煮的東西。」盧寵茂回應稱，治病是以結果為目標，大部分參與計劃的市民是病情輕微，且舊藥亦有療效，又稱廚師最終目的是客人吃得飽，不一定要很花巧，「你落多些花椒八角，確實係好味些。正如慢病共治計劃，目標是控制糖尿病高血壓，好多方面不需要花椒八角，一些最基本的材料已經可以煮到一個食得不錯，而又食得飽的餐。」基層醫療健康專員彭飛舟稱，即將完成制定新藥物名單，將於短期內公布。

慢病共治計劃推出近半年，立法會文件顯示截至本月2日，共3.54萬名市民參與，約四成確診糖尿病、高血壓或血糖偏高，其中13人按雙向轉介機制安排至醫管局接受一次性內科專科諮詢。盧透露，當中大部分病人其後適合繼續由家庭醫生跟進，有兩人則確診心臟病，須轉介心臟科專科治療，顯示機制有助早介入。

有議員關注參與人數是否符合政府期望，盧稱首半年3.5萬人參與是預期之內，惟四成陽性率較當局預期的近三成高，估計因高風險者較願意參與篩查。但他稱，參加者中僅約四成為男性，估計因工時問題而較少參與，而男性一般患有糖尿病和高血壓風險較高，憂慮社區實際陽性率更高，當局將針對的士和小巴司機等較多男性的行業加強宣傳。