明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

盧寵茂：慢病共治擴大時將考慮涵乙肝檢查 (13:57)

政府去年11月起推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，並擬今年中成立基層醫療署。立法會衛生事務委員會今日（10日）討論基層醫療發展，有議員建議政府推出乙型肝炎帶菌者定期檢查的公私營協作項目；醫務衛生局長盧寵茂回應稱，檢視擴大慢病共治計劃涵蓋病種時，乙肝屬考慮之列。

乙肝病人鄧桂思約7年前因聯合醫院「開漏藥」而兩度換肝後不治，近日完成死因研訊，陪審團建議資助無病徵乙肝帶菌者於私家診所檢查。醫衛界議員林哲玄於會上稱，普通科門診沒有充足資源讓乙肝帶菌者每半年抽血和超聲波檢查，部分帶菌者只能一年抽血一次，建議政府推出相關公私營協作項目；議員梁美芬亦建議將乙肝定期檢查放在首要發展項目。

盧寵茂回應稱，不同疾病均可早發現、早治療，當局會檢視慢病共治計劃下一階段擴大涵蓋病種，包括考慮納入乙肝檢查。

用藥選擇少？　盧寵茂：基本藥物夠用

林哲玄說，不少參與慢病共治計劃的醫生反映用藥選擇有限，並引述業界流傳的廚師比喻，稱若因節省資源而改用便宜食材，「彭總廚煮出來的，就不是想煮的東西。」盧寵茂回應稱，治病是以結果為目標，大部分參與計劃的市民是病情輕微，且舊藥亦有療效，又稱廚師最終目的是客人吃得飽，不一定要很花巧，「你落多些花椒八角，確實係好味些。正如慢病共治計劃，目標是控制糖尿病高血壓，好多方面不需要花椒八角，一些最基本的材料已經可以煮到一個食得不錯，而又食得飽的餐。」基層醫療健康專員彭飛舟稱，即將完成制定新藥物名單，將於短期內公布。

慢病共治計劃推出近半年，立法會文件顯示截至本月2日，共3.54萬名市民參與，約四成確診糖尿病、高血壓或血糖偏高，其中13人按雙向轉介機制安排至醫管局接受一次性內科專科諮詢。盧透露，當中大部分病人其後適合繼續由家庭醫生跟進，有兩人則確診心臟病，須轉介心臟科專科治療，顯示機制有助早介入。

有議員關注參與人數是否符合政府期望，盧稱首半年3.5萬人參與是預期之內，惟四成陽性率較當局預期的近三成高，估計因高風險者較願意參與篩查。但他稱，參加者中僅約四成為男性，估計因工時問題而較少參與，而男性一般患有糖尿病和高血壓風險較高，憂慮社區實際陽性率更高，當局將針對的士和小巴司機等較多男性的行業加強宣傳。

相關字詞﹕編輯推介 慢病共治

上 / 下一篇新聞