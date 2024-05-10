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哥球會司法覆核環評報告　質疑政府研究粗疏 (13:53)

政府計劃收回粉嶺高球場部分用地建屋，香港哥爾夫球會去年申請司法覆核，要求推翻環保署有條件批准環評報告的決定，案件今（10日）第二日在高院原訟庭繼續審理，原是答辯方代表的資深大律師袁國強今抱恙，改由資深大律師鮑進龍代表陳辭，哥球會主席郭永亮亦到庭旁聽。球會一方批評，環評報告中蝙蝠及飛蛾的數量或品種，均較哥球會的調查少。球會又提到，工程將令球場水位下降，影響稀有品種水松的存活。

代表香港哥爾夫球會的資深大律師余若海表示，環評報告提及在場內只找到一種蝙蝠，但漁護署資料找到17種，另外球會研究則發現有15種。余又指環評報告提及只找到38種飛蛾，然而球會研究發現有729種。余質疑環評報告的研究方法，質問環評結果為何有如此落差，又指沒有一個報告能夠完美覆蓋所有物種，所以需要同時考慮其他報告的發現。

余若海陳辭時亦提及工程對附近水文影響。鮑進龍陳詞時就引述專家指，政府有研究，認為場地有足夠水源讓水松生長，當局亦有作相關工作確保水量供應。

余若海另指，粉錦公路擴闊工程將對區內人士造成噪音污染，又指高爾夫球是靜音活動（silent game），噪音將令打高球者難以集中。至於環評報告中有關建築廢料的部分，余若海表示，環評報告預計6年工程期間，平均每日有30輛車出入運載廢料，但球會指報告未有解釋其計算方法，相信實際貨車數目將多於報告預計。

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