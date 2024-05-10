元朗膠管廠三級火　六旬男工二級燒傷 (11:05)

消防處北區消防區長（新界北）（署理）黃震安交代火警情况，指消防處今日凌晨零時39分接獲報告，消防員凌晨零時44分到場。由於火勢猛烈，消防處凌晨1時將火警升為三級，火場為一個兩層高的鋅鐵構築物，面積20米乘40米，消防處總共出動161名消防及救護人員，共用3條喉及3隊煙帽隊、38輛消防車及5輛救護車，火勢至凌晨3時30分大致救熄，但消防員仍需要為火場降溫，防止死灰復燃。黃稱火場面積大，溫度極高，現場擺放大量膠管，造成大量濃煙，而且火場與水源有一定距離，消防員需從火場700米外拖喉灌救，需調動更多人手。

消防處梨木樹救護站主管、高級救護主任馮新妍表示，傷者為男性，他二級燒傷，燒傷面積佔身體總面積超過50%。

警務處元朗分區助理指揮官（行動）總督察麥鍶煒稱，警方凌晨0時49分抵達火警現場，協助傷者送院治理，火場另有3名員工自行疏散，現場交通暢順，沒有波及附近民居，無需疏散。警方相信傷者當時在二樓員工休息室，嘗試撲火而被燒傷。