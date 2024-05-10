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垃圾徵費｜綠惜地球：政府先參與助增公眾信心　不可無了期押後 (10:48)

綠惜地球提出當局8月1日起應分階段實施垃圾徵費，由政府管理的場所率先參與，並訂下把廢物量在一年內減少起碼一成目標。綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，社會及商界仍有很多問題有待政府解決，同時廢物棄置情况嚴峻，絕不能讓徵費擱置或無了期押後，認為政府部門應「落水」示範如何透過回收有效減廢，令市民和商界有信心，並更易接受按量收費。

劉祉鋒今在港台《千禧年代》指，建議首階段垃圾徵費不涵蓋出租公屋，認為公屋戶與普羅市民同樣對計劃存有很多疑慮，回收配套設施也未完備，政府應在未來半年加強宣傳和回收配套，令市民明白為何需以法規推動全民減廢後，待下年2月起才開始向住宅用戶收費。被問到押後半年是否有助最終在全港推動垃圾徵費，劉指要視乎政府決心，強調推動全民參與需政府部門通力合作，同時配合傳媒，綠展隊及關愛隊亦可落區宣傳推動。

至於有消息指政府部分官員認為徵費計劃按環團建議以住戶為單位，做法較急進和難以執行。劉祉鋒稱「一點也不急」，指環保署早在2012年諮詢公眾，亦於一、兩年後再諮詢執行細節，指若改以整棟大廈收費，則大大削弱按量收費原則，變相成為「大鑊飯」。他又說政府可考慮在徵費初期向市民派發少量指定袋，舉例首三個月派5至10個袋讓市民多嘗試。

相關字詞﹕編輯推介 垃圾徵費 綠惜地球

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