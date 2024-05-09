港專2月被黑客攻擊 450GB資料暗網外泄 校方報警 (21:23)

據了解，港專外洩的資料在暗網流傳，在本月7日起公開，涉及資料約450GB，被洩的檔案名稱包括學校管理（Campus Management）、學生活動（Student activites）、財政管理（Finanical Management）、人力資源（HR）等。

港專發言人今日回覆查詢，表示在2月下旬發現遭受高階持續性駭客的勒索軟件攻擊，學校資訊科技網絡和檔案伺服器被非法入侵，部分文件檔案被盜取及加密，或涉部份學校文件或個人資料外洩。港專指，在知悉事件後，已關閉受影響的電腦設備、在獨立網絡安全專家的協助下迅速展開詳細調查、持續全面檢視及調查受影響的資料，深入掃除隱患，以及積極配合警方進行調查。

港專又形容今次網絡攻擊「是極具針對性及不尋常」，譴責任何網絡犯罪行為，將為所有受影響人士提供為期半年的免費「信貸監察服務」及「暗網監控服務」，以加強保護個人資料。