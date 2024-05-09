詹培忠欺詐案　控方指未申報「賣殼」交易涉逾兩億 (17:37)

3名被告為時任亞洲資源大股東兼董事詹培忠（75歲）、時任亞洲資源主席詹劍崙（52歲）及無業婦王蓓麗（65歲）；作為「買殼」一方的內地商人馬鐘鴻（48歲）同為被告，但馬已棄保潛逃。

控方開案陳辭續指，2013年亞洲資源發行可換股票據，首批票據價值1.8億元，馬鐘鴻安排人承接票據後，盡快將票據換成股票後全沽。王蓓麗承接當中4200萬元票據，當她將票據換成股票後全沽，並將賣股套現的資金扣除約100萬元作為酬勞後，餘額歸還馬。控方指，亞洲資源董事會決議通過王可承接票據，故董事會主席詹劍崙理應知道此事。

控方續指，廉署2018年4月在詹培忠的辦公室內搜出文件，包括該「賣殼」計劃文件。其後廉署邀請詹接受會面調查，詹表示認識馬鐘鴻，提及兩人「買賣殼」是雙方情願的交易，詹以逾2億元出售其股份與控制權給對方。控方指詹氏父子向聯交所及公司董事隱瞞「賣殼」的利益，如果協議被知悉，詹一方便不應在董事會的提案中有投票權，聯交所亦會要求亞洲資源發公告澄清，以及不會容許該些新股在市場上交易。