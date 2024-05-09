黎智英案｜周達權否認「飯盒會」主要討論業務發展　指黎在會上給予編採指示 (17:30)

周達權昨日在控方主問下確認加拿大公司Lais Hotel Properties Limited由黎智英持有，辯方今指出公司實際上是以信託形式持有，周稱他不清楚，「但我知係黎生畀錢買嗰啲酒店，同埋佢有畀指示點樣營運」。就周有份出席的「飯盒會」，辯方指出開會前員工會在Slack提出擬商討的問題，但不是經WhatsApp，周澄清應是有短時間使用Slack，其後再改為使用WhatsApp。

辯方指2019年12月6日召開的一次「飯盒戶」中， 有提及在尋找客戶落廣告的困難和如何增加廣告銷量，並展示相關工作平台「Slack」紀錄，周估計自己有出席該會議，從紀錄可見黎沒有出席，黎缺席的時會由張劍虹代為主持。周從紀錄中看到會議有談及提供優惠予小店登報，但是否會議上首度提出以及提議是來自黎抑或其他員工，周均忘記。

此外，法官李素蘭今早關注Slack紀錄的可呈堂性。辯方確認紀錄自行取得但不欲披露來源，認為只要周達權認出相關文件便可呈堂，相反則不會追問。法官杜麗冰質疑做法不理想，因紀錄可能是偽造，周有參與會議不等於涉及Slack的對話。法官李運騰亦指，若然紀錄涉及其他人士，那麼未必是周作供的範疇。辯方最終表示只問及周任職營運總裁期間的事宜。