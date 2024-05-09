「屠龍小隊隊長」稱曾以眾籌所得賭博及嫖妓　不滿「隊友」缺席遊行示威 (17:25)

庭上提及，黃振強有份管理的「育龍」Telegram眾籌頻道曾發信息指「612中信圍困開始，至少幾千個手足，爆眼、腦出血、斷手斷腳、被性侵強姦、實彈射爆內臟」。第3被告嚴文謙的辯方大律師梁鴻谷引述，黃振強與警方錄影會面時稱上述信息「盡量煽情」，亦同意不理內容是否屬實。黃供稱，當時他認為向警方道出事實，但如今不記得為何在錄影會面時有此說法。

黃在盤問下承認藉文宣信息獲得的金錢，曾用作賭波及嫖妓；他除了和隊員到泰國旅行時花上20萬，另外給予隊員共20萬作減壓活動開支，但無任何信息等紀錄。

談及黃振強初時表明全不認罪，案件交付審訊後改為認罪，黃作供解釋他認為原先法援委派的律師對其案件「唔上心」，他沒索取「有效」的法律意見之下自行決定答辯意向，之後他改聘私人律師。辯方問到為何黃向警方表達認罪，黃說不熟悉法律程序，辯方再次質疑時稱「唔信」黃的說法，法官張慧玲聞言批評「離哂譜」，反問「點可以話唔信證人？」，提醒陪審團注意。

審訊明（10日）續，預料第4被告的大律師將盤問黃振強。