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粉嶺高球場司法覆核案開審　哥球會質疑環保署批環評報告前未充分諮詢 (16:02)

政府去年收回粉嶺高球場32公頃土地，其中9.5公頃計劃用作興建少於1.2萬個公屋。反對建屋的香港哥爾夫球會早前申請司法覆核，爭取推翻通過環評報告的決定，案件今（9日）於高院原訟庭審理。球會一方批評，環保署批出環評報告時未充分諮詢公眾，剝奪公眾參與決策的機會，涉及程序不公。球會一方提到，高球場有80棵未經註冊的古樹，土拓署早年表示考慮移植樹木，環評報告卻無辨識古樹。

代表香港哥爾夫球會的資深大律師余若海表示，環保署審批環評報告涉不公平，例如土拓署曾提交補充生態研究資料，環保署無再諮詢公眾便批准環評報告。根據《環評條例》，環保署應進行有意義的公眾諮詢，公眾接受全面資訊才作討論。余提到，答辯方解釋土拓署的資料和環評結果一致，不必再次諮詢，余稱此舉是繞過（bypass）諮詢過程，剝奪公眾參與決策的機會。

余若海又指，球會曾提交重要的資料和數據，環保署從未回覆，並解釋球會的資料與環保署法定責任無關，猶如「打開一道門接受資料，卻對另一道門的資料置之不理」。余表示，環保署曾解釋《環評條例》設時限，不會受理新的資料，但署方應該確保程序公正，法庭可以作出裁斷。

余若海提到，球會委聘的園境師發現，高球場發展範圍內有有80棵有潛質列為古樹名木的大樹，惟土拓署的環評報告稱無發現記錄在冊的古樹，建屋發展或斬去大批樹木，影響生態平衡。余表示，高球場目前是租用土地，場內的古樹未納入名冊，惟80棵大樹相當有潛質，應視為珍貴的景觀資源，而不是在環評報告隻字不提。

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