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連鎖英語課程補習社「Little Frog」停業稱會退款　家長「摸門釘」　 (15:57)

有5所分店的連鎖英語課程補習社「Little Frog」疑停業。Little Frog今日（9日）於短訊通知家長稱，明日起將會按學號，以網上轉帳退還本月未上課的款項，並盡量安排在暑假前復課。

本報記者於今午1時至2時許到補習社的元朗分店觀察，發現分店的3間補習社舖位及其集團下的Art Lab皆未有開門，而其中一間舖門外已張貼告示，指中心內部有問題有待處理，由本月8日起要暫時停業兩周。其間，有4位家長或菲傭帶同小朋友到該分店，惟「摸門釘」，亦有警員到場視察以及拍照記錄。

受影響家長曾太表示感到失望，在4月中交1566元學費後，本月1日接獲通知指因店內維修要停業兩天，將會安排補課。曾太事後再向職員查詢補課安排，但直至今日才獲通知有關退款安排。她形容不知所措，因小朋友就讀K3，將要升小一，現在要四處物色其他補習社，亦已報警和海關。

警方稱，多於一位市民曾報案指在繳付學費後，補習社在未有通知下暫時停業，案件現已轉交予海關跟進。

另外，店舖地上有多封信件，包括由勞工處於本月2日發出的信件。屯門區分區委員會委員莊豪鋒今在社交平台Facebook指，Little Frog拖欠部分員工3月及4月薪金。

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