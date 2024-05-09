連鎖英語課程補習社「Little Frog」停業稱會退款　勞工處已展開刑事調查 (18:36)

本報記者於今午1時至2時許到補習社的元朗分店觀察，發現分店的3間補習社舖位及其集團下的Art Lab皆未有開門，而其中一間舖門外已張貼告示，指中心內部有問題有待處理，由本月8日起要暫時停業兩周。其間，有4位家長或菲傭帶同小朋友到該分店，惟「摸門釘」，亦有警員到場視察以及拍照記錄。

受影響家長曾太表示感到失望，在4月中交1566元學費後，本月1日接獲通知指因店內維修要停業兩天，將會安排補課。曾太事後再向職員查詢補課安排，但直至今日才獲通知有關退款安排。她形容不知所措，因小朋友就讀K3，將要升小一，現在要四處物色其他補習社，亦已報警和海關。警方稱，多於一位市民曾報案指在繳付學費後，補習社在未有通知下暫時停業，案件現已轉交予海關跟進。

另外，店舖地上有多封信件，包括由勞工處於本月2日發出的信件。屯門區分區委員會委員莊豪鋒今在社交平台Facebook指，Little Frog拖欠部分員工3月及4月薪金。積金局表示，積金局會代受影響僱員追討拖欠的供款及附加費，如Little Frog最終因資不抵債而被清盤，會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明，以便討回拖欠的供款及附加費。積金局指，5間分店每間均由不同的有限公司營運。

勞工處今（9日）午回覆本報查詢，表示已接獲部分員工求助，正積極跟進事件，並已提醒僱主須按《僱傭條例》及合約條款處理僱員的僱傭補償事宜。勞工處表示，受影響僱員如對其僱傭權益有疑問或懷疑法定權益受損，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢或透過投訴熱線2815 2200舉報。

勞工處又指，如發現有僱主涉嫌故意及無合理辯解而不依時支付工資給僱員，會從速調查，如有足夠證據，將檢控相關僱主。