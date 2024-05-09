綠惜地球垃圾徵費8月起分階段實施　首階段政府場所先行　公屋除外 (14:58)

綠惜地球建議，當局於8月1日起，先在大部份由政府管理的場所實施垃圾徵費，包括公園、公共設施、政府職員宿舍、各部門辦公大樓、官立中小學校、政府管理的工商業處所，包括房委會商場、政府倉庫、工廠大廈等，但不包括公屋。政府亦應在半年適應期內鼓勵工商業、民間機構、屋苑等參與垃圾徵費，參與的處所可獲發指定垃圾袋，例如每戶每月可取得15至20個指定垃圾袋，為期3個月。參與的政府部門亦應提出公開的減廢目標，並將相關人手開支和管理成本公開。環保署也應每月向立法會環境事務委員會成員匯報。

綠惜地球又倡議，當局為垃圾徵費成立「反應小組」，掌握輿情，及時澄清坊間誤解，並讓公眾清楚掌握回收設施的擴展進程，又認為政府應成立跨部門、跨界別工作組全面統籌垃圾徵費，政府各部門也應在工作範疇內推廣垃圾徵費。

綠惜地球認為，政府日後宣傳重點應放在「惜物減廢」，避免過多着墨於罰則和收費，或以責難和懲罰方式向民間施壓，並應及早介入胡亂棄置回收物的情况，確保回收物送到適當的回收設施，同時加快生產者責任計劃的立法進度宜加快，加強規管過度包裝，以免讓人覺得減廢政策只規管平民的家居垃圾，而且垃圾徵費的法規須更明確免除清潔工友在工作期間的法律責任，不應把沒有執法權的前線人員當成把關者。