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「K仔」藏空氣淨化機過濾器運抵本港　警搗破毒品儲存倉拘一人 (15:02)

有販毒集團將毒品收藏於空氣淨化機的金屬過濾器內，企圖販毒。警方突擊搜查葵涌工廈的分租單位，拘捕一名26歲無業男子，檢獲21.6公斤「K仔」，市值約940萬元。他稍後將被暫控一項「販毒」罪名，案件明日於西九龍裁判法院提堂。警方相信行動已堵截毒品流入市面，又相信被捕男子因欠債而參與販毒活動。據悉被捕人欠債約20萬元，收數千元報酬犯案；涉事單位相信已被租用一個月。

毒品調查科行動組高級督察唐為國表示，警方鎖定一個位於葵涌工廈的分租單位，相信單位被販毒集團用作接收及拆卸由貨運模式運送的毒品，於是昨日（8日）展開行動，突擊搜查該分租單位，拘捕一名26歲姓鄧本地男子，檢獲21.6 公斤俗稱「K仔」的懷疑氯胺酮，市值超過940萬元。

警方指，探員昨午於工廈分租單位外截查一名本地男子，並搜查其剛步出的單位，於地面發現1.8公斤的懷疑氯胺酮、一個被工具切開呈圓柱形的金屬過濾器，以及一批切割及包裝工具。另外，警方亦於物件旁邊發現一部大型空氣淨化機，機身內另裝有11支金屬過濾器。警方後於該11支被燒焊實的過濾器內再發現19.8公斤懷疑氯胺酮。

調查顯示，該個裝有懷疑氯胺酮的大型空氣淨化機由歐美經貨運至本港。警方形容販毒集團「不惜工本」，將毒品混入機身原廠的金屬過濾器內，企圖逃避追查；抵港後又利用正規物流業將毒品運送至毒品貯存倉，減低初期被截查風險。

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