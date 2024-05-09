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稱應酬「家長」似「做鴨」　「屠龍小隊」案被告作供時突跪地大哭 (11:29)

「屠龍小隊」等人涉策劃2019年殺警，首宗被控《反恐條例》案件今（9日）在高院踏入第13天審訊。屠龍小隊隊長黃振強在辯方盤問下作供，他承認到泰國旅行時嫖妓並擔心遭當地女友揭發，辯方質疑黃利用隊友替他解困。黃振強又曾形容應酬家長「好似做鴨咁」，辯方關注他所提供服務及男女關係，黃庭上一度情緒激動和嗚咽哭泣，須由懲教人員抬返囚室。

代表第三被告嚴文謙的辯方大律師梁鴻谷今開始盤問，指黃與隊友到泰國旅行時向隊中「軍師」Kan傳送信稱，若然黃和女友同行時重遇一名妓女，叫Kan「攬住」該名妓女。黃作供解釋，他擔心東窗事發而請求Kan幫忙，他承認當時亦與勇武示威隊伍「閃燈隊」隊長Kristy曖昧，但否認因承受感情關係壓力而嗜賭。

梁大狀及後提到黃與行動前幫他收拾行李的家長「佩儀」之間的信息，黃供稱，「佩儀」擔心黃的泰國女友替他處理泰國的眾籌戶口不安全。黃承認向Kristy發送信息以「做鴨」形容應酬家長「好攰」 ，並續說他在香港長大，習慣使用類似俗語。梁大狀再問黃振強向家長「提供甚麼服務」，黃表示會與「家長」聊天吃飯。梁大狀追問「傾到幫你執行李？」黃回應稱視乎與家長感情的深淺程度。梁則關注黃私下的男女關係。

其間，黃突然顫抖哭泣，不斷用力呼吸，懲教人員多次着他冷靜和放鬆。黃表示「唔好意思法官」。法官下令暫時休庭，懲教人員扶起黃後，黃低聲嗚咽並跪倒地上，終由4人抬入囚室。及後，囚室仍傳出叫聲。

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