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連鎖補習社傳停業 教局接家長求助 正嚴肅跟進 (23:42)

有連鎖英語課程補習社疑停業。元朗區議員司徒駿軒今（8日）向本報表示，昨起接獲數名家長求助，稱未能聯絡區內一間連鎖補習社，並懷疑補習社停辦。教育局回覆，收到個別家長的求助，現正按機制嚴肅跟進。

海關已接獲相關舉報，現正作出跟進，如發現違反《條例》的情况，會採取適當的執法行動。

朗區議員司徒駿軒表示，自昨日起，接獲數名家長求助，指區內一連鎖補習社未如常開門營業，他引述家長稱上周五（3日）收到校方通知暫停開放直至另行通知，着家長待重開後補堂或安排退款，但校方未回應家長其他查詢。

司徒駿軒稱，不少家長已繳1000至5000元課程費用，他亦聽聞涉款最多的一宗，是有一名家長已付8000元費用。他又指，有家長自發開WhatsApp通訊群組，集合受影響的人，截至今晚，共有800名群組成員。

翻查涉事補習社「Little Frog 」的Facebook專頁，分別在元朗中心、天水圍嘉湖1期和天一商城、將軍澳南豐廣場及翩滙坊，共設5間補習社分校，主要提供英語課程。專頁上月26日仍有發帖，稱黃色暴雨警告信號生效期間，如常開放。

教育局回覆，有關教育機構有7所已按《教育條例》註冊提供非正規課程的私立學校，分別位於元朗及將軍澳。局方表示，已知悉事件，並即時聯絡學校了解有關情況，現正按機制嚴肅跟進。局方亦收到個別家長的求助，會繼續與學校保持緊密聯繫，嚴肅提醒其為受影響學生及家長提供適切的協助和支援。

教育局提醒，市民報讀私立學校課程時，應了解有關機構是否已經根據法例註冊、繳費詳情、課程資料和學習環境等；家長亦應注意自己的應有權益，包括應按月繳交學費，以及應保留費用收據，在有需要時作為要求校方退回課程費用的依據。海關在處理懷疑涉及違反《條例》的個案時，需要考慮個別事件的實際情況及相關證據，才能判斷該個案是否有抵觸《條例》。惟每一宗個案的情況皆有其獨特性，不能一概而論。

海關指，在處理懷疑涉及違反《條例》的個案時，需要考慮個別事件的實際情況及相關證據，才能判斷該個案是否有抵觸《條例》。惟每一宗個案的情況皆有其獨特性，不能一概而論。 

 

相關字詞﹕補習社；教育局

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