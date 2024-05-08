病危易塌般咸道石牆樹 路政署：如天氣和現場情况許可 下周初展開緊急移除 (19:27)

路政署表示，該古樹在2019年初證實感染褐根病，署方隨即按樹木辦指引加強護養及定期檢查其健康及結構狀况，並採取一系列措施，亦在2021年開始以大型混凝土塊及拉攬支撐和穩固該樹。

然而，路政署在2023年進行恆常護養檢查期間，發現該樹其中一條支撐主根已斷裂，同年9月初在颱風「蘇拉」及黑色暴雨警告信號過後，署方於另一次恆常護養檢查發現樹木主幹及樹枝不同位置有相當程度的向外傾斜或移動，顯示該樹的穩定性存在隱患。

路政署分別在2023年9月及今年3月先後修剪該樹，務求減輕樹冠重量，然而署方在今年4月初發現該樹的樹根腐爛和斷裂情况均有加劇惡化跡象，顯示褐根病已進一步損害根部的木質組織，對該樹結構已造成不可逆轉的破壞。由於該樹漸漸失去根部主要支撐，在惡劣天氣或風季期間樹木有倒塌的風險，對公眾安全構成嚴重威脅。

署方稱經樹木辦安排諮詢城市林務諮詢小組，以及通知中西區區議會有關移除該樹的建議後，如天氣及現場情况許可，署方將於下周初展開緊急樹木移除工作，預計需時兩天，並會因應天氣及現場情况作適當調整。