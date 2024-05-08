右思維幼稚園將停辦 教局：校方須盡快向家長退還已繳費用 (19:14)

校方上周四（2日）去信家長，指新冠疫情間已結束營運位於深灣的分校並提早退租校舍，以維持運作，惟經營狀况未改善，加上因現時「幼教界氣氛」，未找到適合投資者提供額外資源。有鑑於現時不利經營的環境，校方決定本學年結束後停辦，最後運作日為今年7月31日。

據幼稚園概覽，2005年創辦的右思維幼稚園，現沒參加幼稚園教育計劃，屬私立獨立營辦，今學年全年學費約9.2萬元。該校在2022年9月，上下午班共99名學生。

有報道指，有家長在子女入學時，接獲校方通告並被徵收「資本費」。通告列明，每名學生須付2.3萬元，用作學校未來發展、翻新及改善校園設施，校方會待學生讀高班（K3）時退還款項；如學生早於讀K3離校，退款日期不變。不過，有已為子女轉校的家長表示，曾追討校方還款不果。

教育局回覆，已發信責成校方須妥善處理停辦事宜，包括處理家長已繳交的款項（例如新生註冊費）、按協議盡快向家長退還幼稚園資本費和積極與家長商討合理及雙方滿意的解決方案。局方指會與校方保持緊密聯繫，提供適切支援。

此外，教育局已透過校方發信通知受影響的家長及學生，會為有需要的家長和學生提供協助，包括提供區內幼稚園學額空缺的資料，如有需要，家長亦可聯絡幼稚園及幼兒中心聯合辦事處。

本周內3間幼稚園先後宣布會停辦。教育局重申，香港幼稚園均屬私營，每年均可能有新註冊的幼稚園，或有幼稚園在考慮例如盈利、租務等不同因素後，決定停辦。局方指，由去年9月截至2024年4月，共14間幼稚園會在今學年（2023/24）內或結束時停辦，一間會與其他學校合併。同時6間幼稚園新註冊，另有4間正申請註冊。