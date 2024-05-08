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「家庭幸福指數」微跌　家福會：照顧者壓力大 (18:18)

香港家庭福利會今日（8日）發表一項調查，指「香港家庭幸福指數」由2019年的6.31分連續下跌至今年6.06分，屬「一般」水平，今年得分亦較2022年的6.10分輕微下跌0.04分。家福會高級經理張詠珊認為，今年整體得分較2022年相比跌幅不算明顯，而且目前屬疫後復常階段，仍需時回復至正常生活。

家福會自2020年起每隔兩年發表一次「香港家庭幸福指數」調查結果，今年1月以隨機抽樣方式調查，透過固網及手提電話訪問，邀請2014名18歲或以上與家人同住的香港居民回答問卷，內容包括家庭團結、家庭資源、家庭健康、社會聯繫、社會資源及生活平衡六大範疇，並研究有照顧者家庭的幸福狀况。調查發現，約39.1%受訪者家中有照顧者，而有照顧者家庭的幸福指數為5.81分，較家中沒有照顧者的6.24分低。而且，在過去3年中，約一成受訪者的家中有照顧者移居海外，當中近五成照顧者表示照顧壓力因而增加。

家福會高級經理張詠珊稱，即使沒有移民狀况，獨自照顧者亦壓力大，故不會猜測移民狀况持續會否影響照顧者壓力，又指根據是次調查的數據，推算本港約有26萬「年老獨自照顧者」，強調隨着人口老化問題加劇，政府應集中資源為他們提供相應服務，例如以大數據分析協助識別及連繫隱閉照顧者、設外展服務隊和透過關愛隊主動尋找和接觸有需要的照顧者等。

另外，家庭幸福指數當中的「家庭健康」得分，由2022年7.07分明顯下跌至今年6.74分，而「社會連繫」得分最低為3.34分。家福會建議，家庭成員需互相協助，可從運動、營養、休息、溝通四方面着手，照顧一家人的身體及精神健康；因應「社會聯繫」得分偏低，亦建議政府向市民提供更多參與社會事務的渠道，建設更多「以家為本」的社區設施，促進家庭身心健康和提升家庭對社會的歸屬感。

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