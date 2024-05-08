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721案｜廚師否認暴動　稱見白衣人襲擊女子故在場等警察 (16:24)

2019年7月21日元朗襲擊事件，立法會時任議員林卓廷等7人否認暴動罪，今（8日）於區院續審。第五被告鄺浩林自辯表示，有白衣人襲擊一名女子，旁人將傷者送入女廁，以等候救護員到場，他則留在原地觀察。法官追問，鄺浩林身型較健碩，「你唔打得都睇得」，為何不守住女廁門口，防止不法之徒衝入廁所。鄺回答，只想了解發生何事，看看能否協助警方。

被告鄺浩林（現29歲）任職廚師，案發時在元朗形點商場一餐廳工作，2019年7月21日晚上10時半步入港鐵元朗站，準備回家。他稱在月台候車時聽到嘈吵聲，「好似有人叫救命」，於是沿樓梯前往客服中心位置。他見到數名白衣人越過欄杆離開，其間無聽到救命聲。

鄺表示見到一女子頭部受襲流血，旁人稱女子被白衣人襲擊，已召救護和報警；有人將傷者帶入女廁，以免白衣人折返施襲。其後他留在付費區徘徊，準備帶救護員到傷者地點，並嘗試了解事發原因，「做咩無啦啦有女子受襲、喺西鐵站畀人打」。

鄺提及，付費區內遺留一些血跡，他聽到林卓廷稱已聯絡元朗區警員，林呼籲「唔好出閘，出面好多黑社會」，他遂留在現場。他見到一群凶神惡煞的白衣人從閘口走入，白衣人手持木棍，並用粗言指罵「出嚟啊，出嚟打死你哋」。他想起另一班白衣人早前襲擊女子，於是向眼前的白衣人稱「唔好郁手、唔好打人」。

閉路電視片段顯示，鄺身穿白色上衣，用手機拍攝白衣人。他供稱白衣人大叫「出嚟隻揪」，他回應「警察嚟緊，你咪入嚟囉」和「你講乜嘢」。法官陳廣池關注，片段顯示鄺疑似舉起中指，「大家唔好太過天真，豎起中指點解都唔知」。鄺表示僅用食指指住手機，顯示正錄影白衣人的行為。

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