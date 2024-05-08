「屠龍小隊隊長」稱曾私下向同謀索槍　辯方質疑蓄意誤導隊員 (14:27)

次被告張銘裕的辯方大狀姚本成引述信息指，於2019年12月6日，黃振強向吳智鴻表示「諗諗吓我都係想拎支眼鏡仔（槍）」。黃供稱隊員反對用槍和炸彈，但黃當刻自己想用槍。信息續指，吳智鴻問黃是否想殺警，黃提出若最終不用槍可否把槍棄置，「我諗住趁亂，乘機啪兩條，永久棄」，對方答允後黃要求勿讓隊員得知。姚大狀質疑黃隱瞞隊員，亦沒轉發炸彈地圖，屬蓄意誤導隊員。黃否認指不想隊員知道他私心索槍，「無必要俾佢哋知道我做啲咁危險嘅事」。

另一邊廂，「屠龍小隊」的「軍師」同日在信息群組回應隊員提問稱，行動只需引警察到場。姚大狀指黃振強沒有即時確認「軍師」的說法，「刻意唔答嘴」，黃否認說法。姚大狀追問，為何黃沒向隊員講清楚吳一方放炸彈的位置？黃重申他當時未知確實位置，無可能通知隊員。姚大狀續稱，「隊員分分鐘自己俾人炸死埋」，黃表示「呢個佢哋判斷……」

有信息顯示黃振強行動前提到收拾行李「走佬」，黃作供承認沒跟隊員說收拾行李，因為有家長表示可提供食宿和工作，小隊「軍師」建議黃一定要自己先離港，萬一事件「揚咗」，「唔好燒」其他隊員。

辯方指出至行動前夕，黃振強在安全屋沒簡述過炸彈位置，黃供稱需要當日再和吳智鴻確定，他指示隊員按其指揮行動。黃沒明言讓隊員選擇參加行動，稱不能阻止他們退出。黃又表示，沒留意到油站與炸彈位置相近，亦不知悉炸彈威力。次被告的辯方大狀完成盤問，明天（9日）將由第三被告的大狀展開盤問。