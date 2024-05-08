立法會三讀通過2024年財政預算案　四議員二讀表決不在席或無投票 (14:10)

立法會今日以不記名方式三讀通過《2024年撥款條例草案》，為今屆立法會首次。二讀辯論階段表明不支持草案的選委界何君堯投票時不在席，經民聯梁美芬、民建聯林琳、新民黨李梓敬亦未有投票。

陳茂波回應二讀辯論時表示，政府正落實開源節流的財政整合措施，有決心和信心恢復公共財政平衡。他說政策重點在於削減政府經常開支，強調當局十分謹慎，避免影響公共服務。對於有意見認為政府是發債渡日，他重申本港借貸比例處於較低和安全的水平，發債所得資金用作投資基建，不會用於經常性開支。

陳茂波會後感謝立法會支持撥款條例草案，稱本港正值經濟轉型期，但認為機遇大於挑戰，希望股市、樓市的正面勢頭持續，未來將加快推動綠色轉型、發展數字經濟。

丘應樺：未有計劃取消或放寬烈酒稅

房屋局長何永賢在會上發言時表示，樓市全面「撤辣」後市場反應正面，交投量明顯上升，反映「撤辣」有效增強市場信心，平穩樓價。對於「撤辣」會否導致炒風再現，她說政府將密切監察住宅物業市場發展，因時制宜回應市場變化。商經局長丘應樺則表示，政府將繼續促進與各國經貿來往，包括與秘魯、沙特阿拉伯及孟加拉國進行自貿協定或投資協定談判，至於是否取消烈酒稅，他說考慮到經濟情况、公共財政負擔、公眾健康等因素，現時烈酒稅能體現能者多付原則，未有計劃取消或放寬。

近期多個政府部門及法定機構發生個人資料泄露事件，亦有政府大型電子系統運作故障，創科局長孫東發言時表示，會進一步加強監管新資訊系統，透過事前測試把關，即將成立的「數字政策辦公室」亦會做好督導工作。