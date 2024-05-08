荃灣奪命車禍｜「車Cam」片見貨車撞壆掃燈柱翻側　對面線的士司機稱「好恐怖」 (11:29)

事發於凌晨零時許，一輛載著尿片的40呎貨櫃車駛至有線電視大廈對開一段橋面時，懷疑失控，撞向兩邊石壆繼而翻側。現場消息稱，司機拋出車外墮至橋底，倒臥於海盛路一輛貨車車底。

當時駕駛客貨車途經現場的林姓司機提供「車cam」片段顯示，涉事貨櫃車沿荃灣路駛至一個右彎時失控，先撞向左邊石壆和鐵欄，繼而衝前再撞向分隔石壆，全車翻側，掃毁燈柱及路牌。貨車剷壆期間產生火花，有車身零件及損毁燈柱組件飛脫，彈向對面線一輛的士及林姓司機的客貨車。片段所見，事發一刻的士連忙切線閃避。

受波及的對面線的士及客貨車其後停在現場。的士司機劉生形容「好恐怖」，現時不知如何索償，他亦報稱腰痛。現場所見，的士車頭擋風玻璃碎裂，客貨車車身遭碎片刮花。涉事貨櫃車今早約7時拖走作進一步檢驗。

因應交通意外，荃灣路往九龍方向近柴灣角熟食市場的全線一度封閉。現場一段慢線至今早10時15分解封。警方新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，並呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3661 1346。