袁彌昌撰文指低消費旅客易「劣幣驅逐良幣」 楊潤雄不點名斥謬論 (23:59)

楊潤雄今晚在facebook出帖文，指超過76萬內地旅客人次訪港，5月2日單日更達19萬多人次，是今年以來的單日新高，指這為旅遊和相關業界帶來生意，雖或未能惠及每一商戶，指據當局了解，「業界大致滿意」。楊在帖文又指，歡迎各界人士對旅遊業狀況表達意見，當中不少精辟的論述，但不點名批評有人今日在報章撰文，指該作者個人分析提到五一遊狀況時，以政府「一場辛苦為誰忙」作措述，又指政府諂媚式迎合低消費的遊客經濟效益少，甚至「劣幣驅逐良幣」，楊指這些都是「謬論」。楊指今次黃金周為香港帶來超過20億的消費，讓多個行業受惠，「況且過門便是客」，香港必須為旅客提供優質旅遊體驗，希望他們再來。

楊潤雄續指，該文章又指看不到政府發展旅遊的策略，「更是毫無根據，既忽略了旅發局、旅議會以及各業界付出的努力，也漠視了人家工作的成果，屬於以偏概全妄下定論，大家千萬不要被誤導。」

專欄作家袁彌昌今日在《明報》撰文，題為〈香港旅遊業的震盪與迷失〉，當中有提及「一場辛苦為誰忙」及「劣幣驅逐良幣」論述。袁彌昌在文中分析，現時不少內地遊客來「打卡」而不消費，指這種「旺丁不旺財」的現象，「顯示政府的措施是枉費心力」， 又指現在政府正處於一種「臨渴掘井、藥石亂投」的狀態，覺得旅客喜歡什麼就給他們什麼，千方百計要留住他們，指「這只會給人一種沒底線、很low的印象」。

袁彌昌在文中指出，如果政府整天追逐網紅店和景點，誤以為這就代表深度遊，其實是相當虛無縹緲及可笑的，並指現在來港的大多是低消費旅客，會導致市面愈加由低成本、低增值的商店所主導，「變相形成了『劣幣驅逐良幣』，把原本成本較高、高增值的商店都擠走了。」袁指現時飲食業出現了一個弔詭現象，「就是網紅店升天，米芝蓮店卻要結業。」他分析這固然與經濟環境有關，「但整體餐飲生態正被扭曲，卻是不爭的事實。」

袁在文中提出更深遠的問題，憂「香港正逐漸失去個性，失去其本來面貌與形象」，又指政府作為促進者和推手，對於這種生態轉變須負上一定責任，認為假如政府繼續向這種旅遊模式傾斜，勢將慢慢形成一條路徑，形容這會一種退化。