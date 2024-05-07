【有片】案發不足20秒疑犯遭擎槍警制服 名人站經理：匪徒叫我哋企埋一邊唔好郁 (20:41)

涉案店舖晚上上載案發過程的閉路電視片段，匪徒進店內破壞玻璃櫃，約18秒後，多名探員進店內制服匪徒，至少4名探員擎槍。

陳先生表示賊人扑爛的飾櫃，主要放有多款名表，包括勞力士、百達翡麗等，共值過千萬元。他透露，該店開業10多年，2018年曾遇劫案，當時損失幾千萬元，「當時（賊人）有成分鐘時間打爛啲野，再掃埋上車」，今次案件中，賊人入店不久即被制服。

陳生稱滿意警方部署，「佢幫我哋守住咗」，但形容涉案賊人「很傻」、「估唔到仲有人咁搶表」，因每隻手表配有號碼，賊人即使盜去名表仍難以轉手。

有職員將兩塊破爛玻璃扔棄至附近垃圾房。涉事店舖職員張先生表示，當時店內有十多名職員在場。數名疑犯進入店舖後約20秒，有警員即趕到場制止，他稱警方事前未有知會有劫案發生。經過是次事件，將加強保安防盜。他稱店內有兩塊玻璃損壞，對於今次未有嚴重損失，他表示要感謝警方執法。