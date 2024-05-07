明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案︳周達權：陳梓華為黎工作獲贈離岸公司股權作酬勞 (18:42)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今午續審，控方證人周達權出庭作供，周稱他與黎智英原本同為一間離岸公司的董事，但他沒有實際職能，直至約2019年年中公司全數股份轉讓給陳梓華，他記得9月曾與黎的助手Mark Simon在辦公室商討股權轉讓事宜，Simon稱「因為呢個陳梓華幫黎生做咗嘢，所以黎生轉咗呢間公司畀佢作為酬勞」。周聽罷沒有追問下去。

周達權今午出庭作供，確認他教育至大學程度，1993年加入壹傳媒任財務總管，2016至2020年為壹傳媒財務總監，2016年至2021年任壹傳媒集團行政董事及公司秘書，其間短時間兼任營運總裁。《蘋果》2021年6月停運後，周以顧問身分繼續任職，直至同年9月辭去所有職務。周確認2020年8月他因欺詐及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪被捕，至2021年6月17日再因勾結罪被捕，其中欺詐案押後再訊，他在2022年2月獲發「免予起訴書」，需在審訊中如實、完整作供。

至於私人公司方面如力高顧問有限公司和加拿大的Lais Hotel Properties Limited，則需向黎和Mark Simon匯報。周記得Simon是力高總監，他本人為公司股東，以信託形式代黎持有，同時是獲授權簽署人之一，而公司的財務決定一般由黎或Simon作出，涉及一些細額開支則由行政總監黃偉強決定。

控方展示一張以力高名義簽發予陳梓華的8萬多元支票，上有他和Simon的簽名，周解釋簽發支票的原因是因黎同意。控方另展示周2019年以電郵寄送給黎的開支紀錄，5月的開支顯示有300萬用作「Mark’s Projects」，估計是用於翌月的海外文宣。法官李運騰提醒周只需就知道的事向法庭交代，周稱Mark Simon沒有說過款項的用途。至於離岸公司LACOCK Inc.，周稱他與黎由2016到2019年年中為公司董事，其後公司股權全數轉讓予陳梓華。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 港區國安法 蘋果日報 黎智英案

上 / 下一篇新聞