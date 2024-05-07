黎智英案︳周達權：陳梓華為黎工作獲贈離岸公司股權作酬勞 (18:42)

周達權今午出庭作供，確認他教育至大學程度，1993年加入壹傳媒任財務總管，2016至2020年為壹傳媒財務總監，2016年至2021年任壹傳媒集團行政董事及公司秘書，其間短時間兼任營運總裁。《蘋果》2021年6月停運後，周以顧問身分繼續任職，直至同年9月辭去所有職務。周確認2020年8月他因欺詐及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪被捕，至2021年6月17日再因勾結罪被捕，其中欺詐案押後再訊，他在2022年2月獲發「免予起訴書」，需在審訊中如實、完整作供。

至於私人公司方面如力高顧問有限公司和加拿大的Lais Hotel Properties Limited，則需向黎和Mark Simon匯報。周記得Simon是力高總監，他本人為公司股東，以信託形式代黎持有，同時是獲授權簽署人之一，而公司的財務決定一般由黎或Simon作出，涉及一些細額開支則由行政總監黃偉強決定。

控方展示一張以力高名義簽發予陳梓華的8萬多元支票，上有他和Simon的簽名，周解釋簽發支票的原因是因黎同意。控方另展示周2019年以電郵寄送給黎的開支紀錄，5月的開支顯示有300萬用作「Mark’s Projects」，估計是用於翌月的海外文宣。法官李運騰提醒周只需就知道的事向法庭交代，周稱Mark Simon沒有說過款項的用途。至於離岸公司LACOCK Inc.，周稱他與黎由2016到2019年年中為公司董事，其後公司股權全數轉讓予陳梓華。