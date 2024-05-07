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鄧桂思死因庭案審結　官讚長女勇敢無私　亡母必感驕傲 (18:26)

聯合醫院約7年前疑「開漏藥」，陪審團今（7日）大比數裁定病人鄧桂思死於不幸。死因裁判官周慧珠提及，鄧桂思長女曾有意向母親捐肝，全世界的媽媽若有如此勇敢、無私的女兒，必定感到安慰，「相信你媽媽對你嘅愛心感到驕傲，只不過無機會親口同你講」。周官表示，鄧桂思長女每天到庭旁聽，可見非常堅強，「相信可以幫到你，有一日可以正面方法來填補媽媽留下嘅空虛」。

陪審團今午裁定，鄧桂思分別於2017年1月20日及2月17日在聯合醫院，因服用高劑量類固醇，但沒有同時處方抗病毒藥物，導致乙型肝炎發作。

陪審團提交5項建議，包括服用類固醇少於7日的病人，都要歸納為高風險群組，須處方抗病毒藥；就算是無病徵的乙肝帶菌者，可考慮資助到私家診所做檢查；醫管局要向乙肝帶菌者教育注意事項；確保醫生排板紀錄清晰，以便下一名診症的醫生能夠理解；以及化驗室取消測試時，須交代原因。

周官感謝陪審團留心聽取證供，希望各人明白陪審團是本港司法制度的重要部分，亦感謝鄧桂思長女胡尚佑每日旁聽。周官提及，胡一度有意捐肝予鄧桂思，不知道鄧的神智是否清醒。胡表示「判斷唔到」母親是否知情，周官稱無論如何，全世界的母親知道「有你咁樣咁勇敢、無私、咁有愛心嘅女兒」，都會感到安慰。

周官表示，胡尚佑供稱「時間唔會凋淡一切」，但相信胡對母親的愛，不會隨時間減少。周官寄語，胡不會在一生中抱持痛苦，「希望你能夠用你對媽媽嘅愛、媽媽對你嘅愛，填補佢留下嘅空虛」。

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