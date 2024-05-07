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27歲男否認引爆遙控炸彈　警誡下稱受兩名同案被告指使 (18:05)

警方2019年底在屯門的偏僻山頭拘捕3名男子，稱他們當時涉測試引爆一個遙控炸彈。其中一名無業男子被控串謀導致爆炸罪，他今日（7日）在高等法院不認罪受審，審訊設有陪審團。控方開審陳辭指，3人打算製造爆炸品，用於對付警方，例如設置在路障內或直接掉入警署內再引爆。3人在山崖上試爆失敗後，離開時被警員截停拘捕。

被告關嘉耀（27歲）被控於2019年11月至翌月，在香港與徐天樂、何健忠及他人串謀藉爆炸品，即能遙距引爆的土製控制裝置導致爆炸，該等爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。

控方開案陳辭指，2019年11月，被告關嘉耀於一次遊行活動中認識徐天樂及何健忠，徐是在中學任職實驗室三級技術員，其知識有助製造爆炸品；何是註冊電業工程人員，他對電力的知識有助製造土製引爆裝置。被告作為統籌，招攬徐何二人，並提供工具與測試引爆的場地。3人與Telegram群組「圍爐打飛機」內提及測試引爆時不要留下指紋及毛髮、試爆成功後放到路障，或當成手榴彈般「飛去炸狗屋」。

同年12月14日，3人相約於屯門集合，然後一同前往小冷水路附近的山崖，警方從遠處觀察到他們拿出物品冒出白煙。其後3人離開時被警員拘捕，被告在警誡下稱他負責購買水銀制，並稱「我淨係上去試煙霧彈咋，同埋點著既效果，係Kenneth同Happy叔（即徐及何）叫我點架」。 

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