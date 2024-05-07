詹培忠父子涉串謀欺詐申永久終止聆訊被拒　控方指被告隱瞞「買殼」協議 (17:43)

3名被告為時任亞洲資源大股東兼董事詹培忠（75歲）、時任亞洲資源主席詹劍崙（52歲）及無業婦王蓓麗（65歲）；同案被告馬鐘鴻（48歲）已棄保潛逃。

詹氏父子早前要求法庭永久終止聆訊，指審訊對二人構成不公，包括廉署有計劃拖延拘捕，致相關證人失去蹤影。法官今駁回兩人申請，指廉署可決定何時進行拘捕，證人流失純屬他們不願合作，况且詹培忠亦供稱他早已得悉被當局調查，他卻對受查一事掉以輕心。

控方開案陳辭指，馬鐘鴻曾向親信披露他有意買入香港的空殼上市公司，藉收購自己的內地投資項目以套現資金。2013年，馬先後與詹培忠及詹劍崙見面，接洽收購亞洲資源，雙方經討價還價後決定以逾2億元交易，並由詹劍崙配合，在董事會決議通過配售新股及可換股票據，讓馬鐘鴻可以安排親信承接股份，掌握亞洲資源的控制權。惟詹劍崙沒在董事會披露自身利益衝突，並在完成賣盤後辭去主席一職。

控方續指，亞洲資源多年錄得收入赤字，2013年更虧蝕逾1億元，卻能引來投資者斥資買股。詹培忠曾在立法會擔任多年的金融服務界議員，理應熟習相關上市公司條例，包括買入一間上市公司三成以上股權須提出全面收購建議的規則。至於王蓓麗，控方指她協助馬鐘鴻洗黑錢，並指她的銀行戶口處理大額現金，與她入息不符。