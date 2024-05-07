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尖沙嘴街頭擄人案警拘二男一女涉金錢糾紛　事主被擄到青衣「談判」 (17:40)

尖沙嘴昨日（6日）發生街頭擄人案，一名47歲女子被人帶上一輛黑色私家車。警方事後拘捕兩男一女，事主於馬鞍山獲救。警方指於尖沙嘴駕車擄人的男子與女事主有金錢糾紛，女事主4月起欠債10萬元。女子被擄至青衣一個公屋單位「談判」，再被人載往馬鞍山恆安邨附近。

油尖警區重案組督察陳君圖表示，事件涉及兩輛私家車，女事主於現場被兩人擄上一輛黑色私家車。據了解該車涉及3名疑人，其中黑色私家車司機於油麻地被捕，1名負責擄人者於青衣涉案單位被捕，另一名擄人者仍然在逃。警方正追查另一輛涉案灰色私家車上兩人，指兩人分別負責駕駛及指揮。警方稱3名被捕人屬朋友關係，與事主互相認識。女事主當時相約朋友於尖沙嘴見面，等人期間被人擄走。

警方相信，女事主由4月起欠債，料於尖沙嘴被擄後，被帶上青衣一個公屋單位禁錮，並商討如何處理債務，其後「獲釋」。警方經分析情報和翻查閉路電視後，在昨晚6時在馬鞍山恆安邨附近截停一輛涉案灰色私家車，並在車上發現女事主，她並無受傷，毋須送院。警方即場拘捕一名53歲女司機，她為該輛灰色私家車的登記車主及青衣公屋單位租客。據悉她並非於案發時在尖沙嘴駕駛涉案車輛，而是與事主談判後，駕車將事主轉移到其他地方；警方目前正尋找涉及於尖沙嘴擄人的黑色車登記車主。

警方另在涉案的青衣公屋單位拘捕一名39歲無業男子，指他曾在案發前6小時到受害人住所嘗試以香燭，焚燒受害人住所木門。警方其後在油麻地區發現該輛接載事主、套上假牌的黑色私家車，在場的34歲男司機涉嫌無牌駕駛、非法禁錮、行使虛假文書、駕駛時沒有第三者保險被捕。

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