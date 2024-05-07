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垃圾徵費｜紫荊研究院民調指不足一成受訪者認為應如期實施　半數撐擱置 (16:19)

政府最快下月交代垃圾徵費會否8月1日正式實施。紫荊研究一項有關垃圾徵費的民調發現，逾5成受訪者表示應擱置，逾2成則指應押後實施，不足一成人認為應如期實施徵費。

紫荊研究院於上周二（4月30日）至周日（5日），透過音頻電話隨機抽樣訪問836名市民。數據經性別及年齡人口分布加權處理，結果顯示有67.7%受訪者稱「幾唔支持」或「非常唔支持」實施垃圾徵費；另分別有56.4%及26.1%受訪者認為應擱置或押後實施垃圾徵費。認為應如期實施的受訪者佔9.2%。

對於認為應押後實施或擱置垃圾徵費的受訪者，民調再追問原因，並提供4個選擇，包括市民未建立好回收習慣、加重基層市民負擔、市民未了解垃圾收費細節，以及回收設施與人手不足。結果發現，有47.5%受訪者指四個原因皆是。

至於若須實施垃圾徵費時需要優先處理的事宜，調查向受訪者提供3個選擇，包括增加市民對徵費政策的認識、協助基層市民應付額外經濟負擔，以及增加社區回收設施與人手。結果有45.8%受訪者認為三方面均需優先處理。

紫荊研究院認為，尚待政府全面評估8月1日是否實施垃圾收費的最佳時機，，期望社會各界更主動認識垃圾收費政策，積極提出意見，並在政策實施時間、內容等達成廣泛共識。

相關字詞﹕編輯推介 垃圾徵費

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