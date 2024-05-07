「屠龍小隊」隊長否認為錢犯案及示威　任控方證人為減刑及交代事件 (15:05)

黃振強在主問下供稱，「屠龍小隊」成員於行動前沒從倉庫搬出物資裝備，首被告張俊富的辯方大律師李國輔今盤問時展示「滅龍群組」信息，指黃和隊員實情有運送物資。黃閱讀信息後表示推斷有運物資，法官續指黃曾到安全屋，更親眼見過相關裝備，黃確認說法。

李大狀續指，黃於行動前夕在安全屋無向隊員講述同謀吳智鴻一方會用槍和炸彈，因為當時有外人在場並擔心隔音差，黃否認。黃承認曾向張俊富指在行動時不會用上煙花爆竹，因最終決定不以煙花作為信號，叫槍手自己判斷開槍時機。不過，黃不同意容許張因腳傷缺席行動。

代表次被告張銘裕的大律師姚本成盤問下，黃透露撇除銀行記錄籌得400萬元之外，他於案發時取得至少100萬現金資助，但重申資助者並非鼓勵他示威。姚大狀指，黃年紀輕輕就取得幾百萬帶隊旅行，他以殺警作為餌爭取眾籌，黃表示是作為招徠，他否認為錢示威。

姚大狀又關注，黃和隊員明明達成共識不用槍和炸彈，為何黃5天後違反隊員的意願並向吳智鴻取槍。黃表示當時仇恨警察，聽到吳稱有兩把槍，於是「問咗先」。姚大狀提到，信息可見黃想殺害警員，並不理會其他人，指出黃的心態是濫殺無辜，黃則指他想殺警員，而非濫殺無辜，但若過程中會禍及無辜，也在所不惜。審訊明（8日）續。