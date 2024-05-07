黎智英案︳陳梓華：曾擔憂國安法考慮停止「打國際線」　但終被黎智英說服 (15:04)

陳梓華昨日在法官詢問下表示，在國安法實施後曾在網上看到黎呼籲制裁，以及推動《香港安全港》法案，辯方今續圍繞此範疇提問。陳梓華確認他沒有按進網站內文，但該網址連結至《蘋果》網站，連結附有文字描述，提出希望外國政府限制中國經濟發展；他另從協助《蘋果》翻譯的朋友得知黎涉及《蘋果》2020年7月後播出的訪談節目。

法官李運騰問陳何以將友人的資訊和他在網上看到的內容扣連，陳稱因當時黎「零零舍舍」有節目邀請不同嘉賓討論，節目討人關注，亦與黎在接受記者提問下的訪問內容不同，例如他2020年9月在Youtube看到黎稱不會害怕，會繼續做要做的事；黎亦有提出覺得自己有「使命感」。辯方問陳可否指出任何一段黎提及制裁的短片，陳稱「呢個做唔到」。

陳又稱，2020年6月與黎最後一次會面時，黎有提過「睇吓可唔可以做到嘢幫年輕人」，Mark Simon亦有向他提及由香港民主協會（HKDC）協助，因此將Simon所言與黎在美國推動的法案扣連。控方其後沒有跟進問題，陳梓華完成歷時13天作供，戴回口罩步出法庭，將由壹傳媒時任營運總裁周達權出庭作供。