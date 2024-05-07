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黎智英案︳陳梓華：曾擔憂國安法考慮停止「打國際線」　但終被黎智英說服 (15:04)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今（7日）第71日審訊，陳梓華早前被問到《國安法》實施後會否作出明知違法的行為，當時他指要視乎有甚麼人在身邊。陳梓華今日指，雖然2020年6月會見黎智英時曾向對方表達擔憂，但最終被黎說服，他又指「國際線」本身就是「需要經營」，加上他深知已經「犯緊法」，故無考慮其他人會否繼續從事。

陳梓華昨日在法官詢問下表示，在國安法實施後曾在網上看到黎呼籲制裁，以及推動《香港安全港》法案，辯方今續圍繞此範疇提問。陳梓華確認他沒有按進網站內文，但該網址連結至《蘋果》網站，連結附有文字描述，提出希望外國政府限制中國經濟發展；他另從協助《蘋果》翻譯的朋友得知黎涉及《蘋果》2020年7月後播出的訪談節目。

法官李運騰問陳何以將友人的資訊和他在網上看到的內容扣連，陳稱因當時黎「零零舍舍」有節目邀請不同嘉賓討論，節目討人關注，亦與黎在接受記者提問下的訪問內容不同，例如他2020年9月在Youtube看到黎稱不會害怕，會繼續做要做的事；黎亦有提出覺得自己有「使命感」。辯方問陳可否指出任何一段黎提及制裁的短片，陳稱「呢個做唔到」。

陳又稱，2020年6月與黎最後一次會面時，黎有提過「睇吓可唔可以做到嘢幫年輕人」，Mark Simon亦有向他提及由香港民主協會（HKDC）協助，因此將Simon所言與黎在美國推動的法案扣連。控方其後沒有跟進問題，陳梓華完成歷時13天作供，戴回口罩步出法庭，將由壹傳媒時任營運總裁周達權出庭作供。

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