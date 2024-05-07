五人圖劫尖沙嘴鐘表珠寶店　警收情報一網成擒　指疑犯無持槍 (14:53)

現場所見，大批重案組及刑事情報科行動組支援組探員在場調查；店舖內有飾櫃碎裂，地面遺下一個鐵槌。警方封鎖涉事店舖對開行人路及一輛涉案私家車調查。

警方指，5人乘坐私家車到場，其中3人手持鐵槌，兩人則持刀，進入店內後以其中兩個飾櫃為目標，但終被探員制服，其中一名疑犯面部受傷。警方又指，被捕5人年齡介乎22至35歲，其中1人持有身分證明文件、兩人持「行街紙」，另外兩人沒有身分證明文件。

附近表行店員胡先生表示，當時見8至10個警員到場，沿途着途人「快啲走」，他指「都驚有事」，未有行近了解，故沒有目擊疑犯被制服過程。他表示由於附近曾發生多次行劫案。對此感到擔心。

另毗鄰服裝店職員馮小姐表示，當時見有蒙面人士到場，大叫「快啲跑、快啲跑」，她指因不知對方是賊或警員，受驚下返舖內，之後見涉事店舖已落半閘，其間有途人經過時向她透露，當時店內已有三人被警員制服於地上。