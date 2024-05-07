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鄧桂思疑因醫生「開漏藥」亡　死因庭陪審團裁定死於不幸 (17:06)

聯合醫院約7年前疑「開漏藥」，乙型肝炎病人鄧桂思兩度換肝後不治。死因裁判官周慧珠今（7日）完成引導陪審團，由兩男三女組成的陪審團今早約10時起退庭商議。陪審團今午退庭商議後，以4比1裁定鄧桂思死於不幸。

周官昨日引導陪審團，考慮鄧桂思死於不幸、死於自然和死因存疑3個死因選項，今繼續指示陪審團。周官引述證供指，醫管局和聯院腎科已實施新指引，避免本案重演，例如醫生開出高劑量類固醇而無處方抗病毒藥，臨牀醫療管理系統（CMS）會彈出警示；如醫生不處方抗病毒藥，須略過警示並作解釋，亦要和藥劑師商討。此外，醫管局已更新藥物名冊，正接受免疫療程、乙肝活化風險高的病人可獲資助服用抗病毒藥。

周官今早引導陪審團表示，醫管局事後已改善臨牀醫療管理系統和更新藥物名冊，陪審團可以考慮措施是否足夠，能避免再次「開漏藥」。對於鄧桂思家屬投訴院方沒有告知事故，周官指就醫院應否盡早通知家屬，「而唔係將責任交畀屋企人」，陪審團可以考慮提建議。

周官提到專家證人、中大教授黃麗虹研究發現，在一星期內服用高劑量類固醇的慢性乙肝病人有發作風險，應處方抗病毒藥。惟周官表示，這一批病人未納入藥物名冊的資助範圍，陪審團可以考慮建議醫管局，批准他們以標準價購買抗病毒藥。

周官提及，目前無機制讓乙肝帶菌者定期覆診，少於三成的慢性乙肝病人獲轉介至肝科診治，陪審團可以考慮應否由醫生監測乙肝病人個案。此外，有證供指涉事醫生林治崑未有明確記載，診症時如何向鄧桂思解釋藥物副作用，周官提醒陪審團可以考慮作建議。

研訊另一焦點為醫管局推行「早期事故通報系統」（AIRS），通報鄧桂思涉藥物處方錯誤的個案。周官稱，鄧桂思長女關注家屬未獲告知，為何鄧因腎病入院卻出現肝衰竭，「要屋企人自己去問」，陪審團可以就醫院通報機制作建議。

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