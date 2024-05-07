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孫玉菡稱將重點吸引東南亞和歐洲人才來港 (11:19)

由勞工及福利局「人才服務辦公室」舉辦的「香港．全球人才高峰會」今起舉行，活動有逾1200名參與者，及逾2500人網上參與。勞工及福利局長孫玉菡會後見傳媒時表示，香港作為國際都會，一直致力吸引世界各地人才，他承認政府各項人才計劃中內地申請者佔大比例，但當中亦有來自世界各地人才，稱當局將重點面向東南亞和歐洲，加強宣傳並協助人才來港。至於內地近日擴大赴港人才適用城市及逗留時間，孫指對本港而言必屬好消息，相信有助便利人才來港流動，加強香港作為「人才高地」的角色，為人才發展添動力。

對於如何協助本地人才，孫玉菡指本地人才是香港的基石，「是我們的本，是我們的核心」，指只有當本地人才和人力真的不充足的時候，為發展經濟，才會考慮通過引進人才和人力，強調對本港人才的教育資源投入、培訓和再培訓，以及持續進修的資源均有多無少，各類輸入勞工計劃前提亦是本地工人優先就業。

國家移民管理局昨起推出多項「便民利企出入境管理政策」措施，包括將赴港澳人才簽注政策，由大灣區城市擴展至北京和上海等。特首李家超認為，政策便利內地人才來港，促進人才交流，及提升本港作為國際人才樞紐及國家人才門戶的競爭力。

人力資源和社會保障部長王曉萍指，本港發揮一國兩制優勢，履行維護國安憲制責任，有效落實愛國者治港的根本原則，開啟香港由治及興新篇章。她認為，港府成立專門的人才服務機構，密集出台「含金量十足」的人才計畫，向各類人才提供全方位制度安排和政策保障，並為香港發展注入新動力和活力。

高峰會有逾100個參展機構，涵蓋多個政府部門和機構、本地大學和地產公司，及各地企業代表等。首日會舉辦「國際人才論壇」，港鐵行政總裁金澤培將發表主題演講，其後約10位各地學者及商界代表等，將分別主持專題討論和研討會。

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