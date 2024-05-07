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牙科街症「初步登記」時間七月起提早　研線上派籌及登記 (10:52)

牙科街症服務經常「排長龍」，新一份審計報告揭示有牙科診所約下午5時已有人排隊等候翌日籌號。報告披露，2022/23年度牙科街症服務籌額較2018/19年度大減五成，減至兩萬多個。醫務衛生局長盧寵茂表示，衛生署會於今年七月初起，將牙科街症服務「初步登記」時間由服務當天凌晨零時，改為服務前一天的晚上八時開始。衛生署亦將推行線上電子派籌及登記系統，系統可向市民提供11間診所實時餘籌名額資訊，當局指電子派籌及登記系統的開發工作已經展開，期望盡快推出。

盧寵茂出席立法會政府帳目委員會公開聆訊時指，七月初調整「初步登記」時間後，市民在「初步登記」後，只須在服務時間前半小時返回診所，核對身分證明文件正本及正式登記後，便可接受服務，冀避免市民需要深宵排隊及多次往返診所。

至於審計報告提及的西貢方逸華牙科診所派籌情况，盧寵茂指，衛生署將由本週四（9日）起，將該診所牙科街症的派籌及正式登記時間，由上午11時改為下午1時，服務時間維持於下午一時半開始，讓市民取籌及登記後可以一次過盡快獲得服務，避免市民多次往返診所。

對於牙科街症名額大減，當局重申與新冠疫情影響及人手不足有關，加上疫後牙醫人手不足的情况惡化，以及更新服務流程，令署方未能增加籌額。政府已經在去年《施政報告》提出，明年與非政府機構合作，為有經濟困難的弱勢社群提供緊急牙科服務。

相關字詞﹕編輯推介 衛生署 牙科街症

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