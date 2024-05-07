牙科街症「初步登記」時間七月起提早　研線上派籌及登記 (10:52)

盧寵茂出席立法會政府帳目委員會公開聆訊時指，七月初調整「初步登記」時間後，市民在「初步登記」後，只須在服務時間前半小時返回診所，核對身分證明文件正本及正式登記後，便可接受服務，冀避免市民需要深宵排隊及多次往返診所。

至於審計報告提及的西貢方逸華牙科診所派籌情况，盧寵茂指，衛生署將由本週四（9日）起，將該診所牙科街症的派籌及正式登記時間，由上午11時改為下午1時，服務時間維持於下午一時半開始，讓市民取籌及登記後可以一次過盡快獲得服務，避免市民多次往返診所。

對於牙科街症名額大減，當局重申與新冠疫情影響及人手不足有關，加上疫後牙醫人手不足的情况惡化，以及更新服務流程，令署方未能增加籌額。政府已經在去年《施政報告》提出，明年與非政府機構合作，為有經濟困難的弱勢社群提供緊急牙科服務。