渠務署：將軍澳露天停車場上周六嚴重水浸 山泥傾瀉沖下泥石阻塞渠引致 (22:30)

渠務署指在極端天氣下，高強度及集中的極端降雨可以超越雨水排放系统的可承受容量。署方指就像上周六持續暴雨，大家均不解為何過去甚少出現水浸的地點都不能倖免，署方表示其實大雨的隨機性很高，雖然當日全港多處地區分別只錄得超過100毫米雨量，但雨量集中香港東部，在西貢區包括將軍澳全日錄得超過400毫米雨量，而且大雨主要集中在上午，西貢及將軍澳更錄得最高每小時約145毫米雨量。

渠務署指，上周六署方的緊急應變隊伍，聯同其他政府工務部門，迅速處理水浸個案，包括增派超過160隊緊急應變隊伍、動員約600人在全港進行檢查及清理渠道，並指所有水浸個案都能在收到通知後1至2小時內完成處理。

署方表示面對近年越趨頻繁的極端天氣，世界各地已有共識不能杜絕水浸，而是要多管齊下加強防洪能力，現正進行11項防洪建設工程，計劃今年向立法會申請撥款，進行另外7項雨水排放系統改善工程，當中包括建造6個大型蓄洪池，亦正為有關工程項目同步招標，以在獲得撥款後盡快開展改善工程。署方亦在各區進行小型改善工程，例如改善現有進水口及加建路邊集水溝和排水渠等。