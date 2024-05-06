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政府擬修例強制牙醫實習 醫衛局：牙醫若被延長或終止實習可提司法覆核 (18:52)

立法會法案委員會今日（6日）繼續審議《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，議員繼續關注擬增設的牙醫強制實習安排。早前政府透露將設機制規範牙管會延長或終止牙醫實習權力，醫務衛生局首席助理秘書長鄭朗峰稱，牙管會承諾讓被延長或終止實習的牙醫作申述，有關牙醫亦可向法庭提出司法覆核，挑戰牙管會決定。

牙醫實習安排大致參考醫生做法，醫衛局於會上引述數據稱，過去5年有近2000名醫生實習，其中18宗須延長實習，佔少於1%，其中於2020/21年度有1名、2021/22年度有3名、2022/23年度有8名，過去3年無醫生被終止實習。

延長或終止實習方面，鄭朗峰稱擬定的機制將要求，當衛生署或醫管局認為實習牙醫能力不足，須通報牙管會，該會承諾讓相關牙醫作申述；萬一牙管會決定中止或延長實習，受影響牙醫可提出司法覆核。衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢補充，實習是為讓本地牙醫達致專業標準，而非令其無法註冊，是從正面幫助角度出發。

完成審議前將交代實習細節

醫衛局副秘書長麥子濘稱，由牙管會等組成的工作小組正設計實習安排，當局會於草案完成審議前提供實習細節資料，強調港大牙科生有渠道參與擬定過程，例如可透過大學反映意見及與衛生署溝通，該署亦可安排牙科生參觀實習工作環境。

草案提出牙管會可縮短非本地牙醫投靠執業試後的一年評核期限，醫衛界議員林哲玄關注縮短標準。鄭朗峰回應稱，將考慮該些牙醫的專業知識和經驗，無意完全豁免，並稱以往非本地醫生評核期可縮短至兩、三天。

政府擬提修正案　增牙醫聆訊法定人數

至於牙管會改組和職權，草案提出牙醫聆訊的法定人數為4名牙管會委員，包括不少於3名牙醫，有議員於上周會議關注人數太少和欠缺公信力。麥子濘說，政府將提出修正案將牙醫聆訊法定人數增加一名委員，並須包括不少於一名業外人士。

法案委員會於兩周內共召開5節會議，正進行逐條審議程序，有議員關注當局沒有充分時間準備會議資料，其中陳凱欣認為若無足夠資料審議條例，「係咁意過咗（條例），對法例相當唔理想」；郭玲麗則稱「我哋條例審得快」，期望政府盡快提交補充資料。

委員會主席張宇人回應稱，「我哋唔係審得好快」，稱會等齊政府補充資料，屆時亦可再次討論已審議的條文，「你哋唔需要太擔心好快。不過我咁嘅年紀，做得幾多就幾多，同你哋後生唔同睇法。」委員會本周六再續，屆時將設公聽會，至今接獲36人報名參與。

相關字詞﹕編輯推介 牙醫 醫務衛生局 2024年牙醫註冊（修訂）條例草案

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