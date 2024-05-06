明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

鄧桂思案裁判官引導陪審團 (17:36)

聯合醫院約7年前疑「開漏藥」，乙型肝炎病人鄧桂思兩度換肝後不治，死因裁判官周慧珠今（6日）引導陪審團考慮3個死因選項，包括死於不幸、死於自然和存疑裁決。周官表示，若陪審團裁定鄧桂思肝衰竭，源於服用高劑量類固醇，導致乙肝病毒被激活，應裁定死於不幸；若陪審團裁定鄧患上自身免疫肝炎（AIH），則裁定死於自然；若無法判斷肝衰竭成因，則裁定死因存疑。

裁判官周慧珠總結表示，死因研訊傳召共15位證人，涉及38份文件證據，陪審團須客觀考慮接納哪一些證供，不應根據個人情緒。周官引述解剖報告指，鄧桂思因急性肝衰竭而進行換肝手術，其後併發肺炎，直接死因為敗血病；若陪審團認為鄧服用類固醇導致乙肝復發，事件起因由藥物引起，屬於傷害而非疾病，應裁定死於不幸。

周官提及，病理組織專家崔文山供稱鄧桂思曾服用降膽固醇藥Zocor（或稱辛伐他汀），可能誘發自身免疫肝炎（AIH），若陪審團信納此藥物引發AIH，導致鄧肝衰竭而死，同樣屬於傷害，可裁定死於不幸。

周官表示，崔文山從肝組織漿細胞的跡象，推斷鄧桂思為AIH患者，不過另一專家證人、中大內科及藥物治療學系教授黃麗虹認為鄧不符合AIH條件。周官提到，瑪麗醫院時任顧問醫生馮恩裕供稱無人知道AIH的病發機制，若陪審團認為鄧自身免疫系統失調，屬於身體自發性病發，可裁定死於自然。另一方面，周官指有證供指鄧可能服用中藥，或致乙肝復發，陪審團可裁定死於自然。

周官最終表示，若陪審團聽畢證據，無法找出鄧桂思肝衰竭的成因，究竟是乙肝復發抑或出現AIH，可裁定死因存疑。案件明（7日）續，陪審團將退庭商議。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 鄧桂思

上 / 下一篇新聞