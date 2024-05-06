鄧桂思案裁判官引導陪審團 (17:36)

裁判官周慧珠總結表示，死因研訊傳召共15位證人，涉及38份文件證據，陪審團須客觀考慮接納哪一些證供，不應根據個人情緒。周官引述解剖報告指，鄧桂思因急性肝衰竭而進行換肝手術，其後併發肺炎，直接死因為敗血病；若陪審團認為鄧服用類固醇導致乙肝復發，事件起因由藥物引起，屬於傷害而非疾病，應裁定死於不幸。

周官提及，病理組織專家崔文山供稱鄧桂思曾服用降膽固醇藥Zocor（或稱辛伐他汀），可能誘發自身免疫肝炎（AIH），若陪審團信納此藥物引發AIH，導致鄧肝衰竭而死，同樣屬於傷害，可裁定死於不幸。

周官表示，崔文山從肝組織漿細胞的跡象，推斷鄧桂思為AIH患者，不過另一專家證人、中大內科及藥物治療學系教授黃麗虹認為鄧不符合AIH條件。周官提到，瑪麗醫院時任顧問醫生馮恩裕供稱無人知道AIH的病發機制，若陪審團認為鄧自身免疫系統失調，屬於身體自發性病發，可裁定死於自然。另一方面，周官指有證供指鄧可能服用中藥，或致乙肝復發，陪審團可裁定死於自然。

周官最終表示，若陪審團聽畢證據，無法找出鄧桂思肝衰竭的成因，究竟是乙肝復發抑或出現AIH，可裁定死因存疑。案件明（7日）續，陪審團將退庭商議。