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男侍應四度與妹性交判囚6年半　官斥事主母籲撤控加深傷害 (17:30)

男侍應在家中四度和未滿16歲胞妹性交，被控強姦、亂倫等12罪，他早前承認其中4項亂倫罪，其餘8罪存檔法庭。法官陳仲衡今（6日）於高院判刑時斥被告違反倫常道德，拒絕信納他因與胞妹感情要好而犯案，指被告當時心態是佔人便宜，又批評其母親曾叫事主忍耐及撤控，是加深亂倫傷害。陳官考慮到事主承受的創傷加刑，終判處被告即時監禁6年半。

被告代號T.T.C.（現年29歲）從內地來港，任職侍應。事主X為被告胞妹，案發時約14歲。對於辯方求情稱被告和X關係要好，陳官引述事主創傷報告指和辯方說法有出入，X經常遭受被告和父母暴力對待，她向母親求助後卻無補於事。X出現抑鬱症狀，有幻聽幻覺及尋死念頭。惟母親跟X說生活艱難，叫她忍耐，更認為她丟臉，着她撤控。X向社工傾訴始揭發事件。

陳官稱母親未有保護X，令X自責羞恥，覺得自己製造麻煩。X見到與被告身型相似的人會感到惶恐，將來難以相信男性，她患上創傷後壓力症候群，又表示會離家生活，報告建議她需要接受治療。陳官指出，被告年紀較X年長9年，被告當時沒有使用安全套及沒射精，判刑須要予以阻嚇及撫平事主傷痛，就每罪以6年半作量刑起點，因被告認罪扣減刑期三分一，並將事主創傷納為加刑因素。

案情稱，4次事件發生於2017年至2019年，被告與X在家中沙發看電影期間，稱性器官有反應，故主動靠近X；兩人發生性行為。當被告和女友分手，他在靠近X看手機短片。被告要求X「將隻腳攬過嚟」，X替被告手淫及性交。

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