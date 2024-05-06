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721案︳被告自辯稱於欲阻白衣人傷人　情急下擲膠樽 (16:56)

2019年7月21日元朗襲擊，時任立法會議員林卓廷等7男子否認暴動罪，案件今（6日）於區院續審。第四被告葉鑫昇自辯稱，當晚他出席完友人的求婚派對後回家，在元朗站出閘時，看見閘外的白衣人手持武器及叫囂，「好似黑社會電影情節，俗啲講係擸哂武器、晒馬。」本來葉已出閘，但他忐忑要否阻止白衣人傷人，最終他選擇轉身躍回閘內，喝阻白衣人行動。

被告葉鑫昇（現年35歲）為一名安老院舍的社工，已婚育有兩兒及居於元朗。案發當日，他應友人邀請出席對方的求婚派對，並在吃晚餐後坐地鐵回家。晚上近11時，葉抵達元朗站，他出閘前看見兩班人正互相指罵，其中一方身穿白衣、手持藤條或揮動棍棒。

葉當時認為白衣人是黑社會，因為他們在公眾地方手持武器及叫囂，好像黑社會題材電影的情節。葉感到害怕且憤怒，認為白衣人會隨時衝入閘內傷人，「好過份，需要阻止」，故他出閘後忐忑要否幫忙阻止白衣人。葉自言「唔知係睇唔過眼，定見義勇為」，他選擇返回閘內。

及後葉試圖喝止白衣人，並在情急下將手上膠水樽擲向對方。葉拾回膠水樽時看見一名白衣人正彎腰拾起木棍，於是葉做出「招手」行為，示意對方站立，惟該白衣人拾起木棍及試圖扔入閘內，故葉再次情急下擲出膠水樽，試圖嚇阻對方。葉亦有喝罵一名欲襲擊救護員的白衣人，事後得知對方是「懵良」林觀良。

當葉與其他人退回地鐵車廂內，但地鐵遲遲未有行駛，白衣人遂衝上月台打人，葉害怕至瑟縮在車廂裡，沒有參與打鬥。待地鐵行駛後，葉不敢在朗屏站下車，他直到天水圍站才下車回家。事後葉從任職警察的姐夫與妹夫得知7.21事件被定性為社會事件，加上考慮妻子患情緒病，故葉沒向警方提出協助調查。

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