辯方指警「打、嚇、氹」逼交手機密碼　「屠龍小隊」案被告黃振強：判斷唔到係咪打 (16:55)

「屠龍小隊」等人涉策劃2019年遊行殺害警員，《反恐條例》首案今（6日）於高院續審。辯方質疑「屠龍小隊」隊長黃振強在警方「打、嚇、氹」之下交出手機密碼，黃作供表示警員有用警棍揮中他約8至10下，以及用手拍他面部，黃屢次重申「判斷唔到係咪打」，他認為需要交由投訴警察課的專業人士判斷，辯方稱是黃被打，不需讓他人判斷。辯方指出黃在被捕當日錄影會面和庭上供辭是兩個版本，黃稱清晨被捕後「經歷左好多野，難免記憶有混亂有錯亂」，但否認向警員說謊。
辯方大律師李國輔指，他代表的被告張俊富於2019年11月11日與黃振強到葵芳示威，張俊富的左邊小腿遭鏹水傷及，黃帶張俊富返回家中洗傷口。黃振強供稱不記得張受傷以及行動不便，因為隊員受傷屬常見，但有印象和張到過住所。黃確認翌日張沒有參與中大暴動，亦無在衝突期間入理大。
控方在審訊依賴黃振強兩部手機檢取的信息舉證，辯方問黃是否因為被警方「打、嚇、氹」才交出手機密碼？黃回答不同意，而他與警方錄影會面時狀態不太理想。黃此時向法官提出，他曾向投訴警察課作出投訴，擔心作供會構成影響。經索取法律意見後，黃表示當時情况混亂，他感到慌張，在警察一定程度武力對待下同意交出手機密碼，又說相信之後都會提供手機密碼。
辯方引述，黃在錄影會面稱他很害怕，表面上講到槍械「好正」，「心裡面都係講笑，想拎下資助金，無諗過嚟真」。黃向警方表示，同謀吳智鴻曾說如果殺警後潛逃到台灣，吳可能給予黃「百幾萬」，黃當時「想扮好投其所好」，討好吳智鴻。黃作供指目前不記得何出此言。辯方提到黃與律政司進行認罪協商的信件，指他完全無意圖以用槍炸彈傷人。黃解釋他不會親手用槍和炸彈，他又承認「貪錢」、「要面」是犯案原因。