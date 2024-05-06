明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案︳陳梓華：成控方證人後誠實作供　「唔想受到良心責難」 (15:12)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案今（6日）第70日審訊，「從犯證人」陳梓華繼續接受控方覆問。陳梓華指2020年10月首次錄取口供的內容並非事實，決定成為控方證人後有「心態上的轉變」，沒有再作虛假供辭，「我唔想受到良心嘅責難」。

陳梓華早前在辯方盤問下指2020年10月首次錄取的口供有部分內容並非事實，他上周在控方覆問時解釋這樣做的原因是因他當時仍心存僥倖，以為可與黎智英、Mark Simon等撇清關係。控方今問到要撇清關係的原因，陳稱「因為當時我知道大家都有犯到法」，指「重光團隊」當時仍然在推動制裁，而他知道Simon、「攬炒巴」劉祖廸有參與其中，他本人則為「美國線」一員；加上李宇軒已被捕，「我相信好大機會其實已經查到我同佢哋嘅關係」。

陳梓華於2021年3至4月答應任控方證人或協助調查，4月28日他與警方錄影會面，陳指當日警方「應該未」答應其要求。控方展示該天會面的謄本，當中陳稱是他主動要求會面，希望如實交代案情以及他與黎和Simon的關係。陳庭上指該會面起沒有再向警方作虛假陳述，他之所以改變心意是因爲「希望將個事實講返出嚟，因為我唔想再受到責難」。控方追問不想受到責難的意思，陳表示「我唔想受到良心嘅責難」。

控方並就陳14項沒有在錄影會面或書面供辭的庭上證供逐一提問，陳解釋黎在會面中稱希望保持本土熱度是指抗爭的熱度，要繼續反政府和堅持五大訴求。就2020年1月台灣之行，陳承認無向警方提及劉祖廸會面中稱曾在德國等地舉行集會，因當時沒有記起。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英案 陳梓華 港區國安法

上 / 下一篇新聞