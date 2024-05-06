黎智英案︳陳梓華：成控方證人後誠實作供　「唔想受到良心責難」 (15:12)

陳梓華早前在辯方盤問下指2020年10月首次錄取的口供有部分內容並非事實，他上周在控方覆問時解釋這樣做的原因是因他當時仍心存僥倖，以為可與黎智英、Mark Simon等撇清關係。控方今問到要撇清關係的原因，陳稱「因為當時我知道大家都有犯到法」，指「重光團隊」當時仍然在推動制裁，而他知道Simon、「攬炒巴」劉祖廸有參與其中，他本人則為「美國線」一員；加上李宇軒已被捕，「我相信好大機會其實已經查到我同佢哋嘅關係」。

陳梓華於2021年3至4月答應任控方證人或協助調查，4月28日他與警方錄影會面，陳指當日警方「應該未」答應其要求。控方展示該天會面的謄本，當中陳稱是他主動要求會面，希望如實交代案情以及他與黎和Simon的關係。陳庭上指該會面起沒有再向警方作虛假陳述，他之所以改變心意是因爲「希望將個事實講返出嚟，因為我唔想再受到責難」。控方追問不想受到責難的意思，陳表示「我唔想受到良心嘅責難」。

控方並就陳14項沒有在錄影會面或書面供辭的庭上證供逐一提問，陳解釋黎在會面中稱希望保持本土熱度是指抗爭的熱度，要繼續反政府和堅持五大訴求。就2020年1月台灣之行，陳承認無向警方提及劉祖廸會面中稱曾在德國等地舉行集會，因當時沒有記起。