稱受天氣影響　添馬「發光蛋」要「放氣」 (14:02)

胡佩珊指，策劃展覽時，康文署已考慮天氣因素，例如翻查本港過去10年的降雨量和颱風數目等資料，而添馬公園已設置測風儀，工作人員在開放展覽後亦會每日到場視察發光蛋狀况，倘有需要便會更換和加固裝置。她透露，康文署在策劃展覽時已預備約500件發光蛋，因此有存貨可供替換。

「teamLab：光漣」連同中西區海濱長廊另一展覽，兩項活動成本約5000萬元，有意見認為應要收入場費。胡佩珊重申，希望藉是次活動推廣「藝術維港」品牌，並讓不同階層市民受惠，免費欣賞藝術裝置。至於日後會否辦同類展覽和將來會否收費，她認為要視乎展覽主題及合作團體等因素。

康文署宣布由本周三（8日）起，取消須先網上預約才可進入添馬公園草地部分的安排。對於會否擔心在新安排下，入場時會引起混亂，胡佩珊指，有關安排已與警方商討過，屆時人數限額與現時預約登記限額一致，若場內人數已達上限，職員會作局部清場，場外市民或需稍等。