「屠龍小隊」案被告認曾利用籌款賭博　否認十幾萬元買汽油彈屬「報大數」 (13:59)

控方先繼續就黃振強和被告劉佩凝管理的眾籌Telegram頻道「育龍」提問，有自稱台灣人的帳號發信息問頻道是否需要「文具」，表示有意捐助。頻道帳號回覆「比較需要軍火」、「主要是錢和軍火」。黃庭上承認是他回覆。頻道帳號另曾要求他人「引薦」有錢的人，「我地隨時都可以殺狗，宜家係籌緊安家費同後路」，又說「真屠龍」、「預咗犧牲」。

代表被告張俊富的辯方大律師李國輔接下來開始盤問，黃表示主要由他和軍師林銘皓處理屠龍小隊事務，他曾經向家長抱怨「條team無人做嘢」，認為隊員幫不上忙。黃確認他負責管理屠龍小隊的眾籌所得款項，受隊員信賴，但亦有用來花錢在膳食交通開支。辯方問到，黃早前指平均每支汽油彈要索價1千元會否太誇張？黃供稱，願意用錢轉介風險以保障隊員安全。

針對黃作供指擬於殺警行動後「著草」至台灣，辯方關注張俊富是否得知計劃？黃表示不記得有否告知他潛逃計劃，張應該知道12月底要去台灣軍訓。辯方引述信息問黃是否已訂機票，打算行動翌日赴台一走了之，黃供稱不肯定是否自己一人離港，他不同意想「賣甩」屠龍小隊，又說忘了涉案同謀吳智鴻是否說過事後會給一百多萬元予黃。黃表示，不記得與隊員到澳門賭錢輸光，否認嗜賭足球，指自己是打籃球。