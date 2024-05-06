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「屠龍小隊」案被告認曾利用籌款賭博　否認十幾萬元買汽油彈屬「報大數」 (13:59)

「屠龍小隊」等人涉策劃2019年12月遊行設置炸彈並槍殺警員，《反恐條例》首案今（6日）在高院進入第10日審訊。「屠龍小隊」隊長、已認罪的黃振強在辯方盤問下作供，辯方根據馬會投注紀錄指黃數次賭博金額介乎1萬多至5萬元不等，黃承認沒經隊員同意使用籌得金錢賭博。辯方估計黃於案發期間賭錢共涉約29.7萬元，黃表示沒數算賭注總額，指那是他的減壓方法，又說感激辯方幫他數算及提他記起當時「有咁唔好嘅行為」。辯方質疑黃私吞款項，並「作大」訛稱以十幾萬元買汽油彈 ，黃一概不同意。

控方先繼續就黃振強和被告劉佩凝管理的眾籌Telegram頻道「育龍」提問，有自稱台灣人的帳號發信息問頻道是否需要「文具」，表示有意捐助。頻道帳號回覆「比較需要軍火」、「主要是錢和軍火」。黃庭上承認是他回覆。頻道帳號另曾要求他人「引薦」有錢的人，「我地隨時都可以殺狗，宜家係籌緊安家費同後路」，又說「真屠龍」、「預咗犧牲」。

代表被告張俊富的辯方大律師李國輔接下來開始盤問，黃表示主要由他和軍師林銘皓處理屠龍小隊事務，他曾經向家長抱怨「條team無人做嘢」，認為隊員幫不上忙。黃確認他負責管理屠龍小隊的眾籌所得款項，受隊員信賴，但亦有用來花錢在膳食交通開支。辯方問到，黃早前指平均每支汽油彈要索價1千元會否太誇張？黃供稱，願意用錢轉介風險以保障隊員安全。

針對黃作供指擬於殺警行動後「著草」至台灣，辯方關注張俊富是否得知計劃？黃表示不記得有否告知他潛逃計劃，張應該知道12月底要去台灣軍訓。辯方引述信息問黃是否已訂機票，打算行動翌日赴台一走了之，黃供稱不肯定是否自己一人離港，他不同意想「賣甩」屠龍小隊，又說忘了涉案同謀吳智鴻是否說過事後會給一百多萬元予黃。黃表示，不記得與隊員到澳門賭錢輸光，否認嗜賭足球，指自己是打籃球。

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